Falezlerdeki oyuğa sığındı! 4 yıldır burada yaşıyor

Hayatından memnun olduğunu söyleyen Hüseyin Urlu, ʺEn güzel hayat bu. Dünya senin olsa neye yarar?ʺ dedi (İHA)



Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki falezlerdeki tarihi surlarda oluşan bir oyuğa Atatürk'ün yer aldığı Türk bayrağı asan Hüseyin Urlu, yaşam alanı hale getirdiği yerde sokak kedileriyle birlikte yaşıyor. Kendi imkanlarıyla hayatını sürdüren Urlu, falezlerde yemek pişiriyor, kedilere yuva oluyor. Urlu, geçmişte Kırklareli Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nde bekçi olarak çalıştığını belirterek, insanlardan gördüğü kötülükler nedeniyle yalnızlığı seçtiğini ifade etti. Urlu, "Bazı insanlardan çok kötülük gördüm, bütün sevgimi hayvanlara verdim. Kedilere bakıyorum, onları öksüz bırakmamak için çabalıyorum. Her gün onların yemeğini alıyorum, gözleri iltihaplanınca damla ve kremle tedavi ediyorum." dedi.



Kendi hayat tarzından memnun olduğunu belirten Urlu, "En güzel hayat bu. Dünya senin olsa neye yarar? Gideceğimiz yer iki metre toprak, iki metre kefen. Başka bir şey götüremiyoruz ki." ifadelerini kullandı.