Edirne’de sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.



Sis nedeniyle Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.



Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla sürmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN