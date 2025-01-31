Edirne'de sis etkili oldu
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Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Sis nedeniyle Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla sürmesi bekleniyor.