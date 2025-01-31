Bursa’ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında E.A.'nın çarşamba günü Bursa'ya çok sayıda ruhsatsız tabanca sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin aracını kent girişinde durdurdu. Yapılan aramada, aracın yan sürgü kapısının iç kısmına saklanmış 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.A., işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklandı.