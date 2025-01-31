Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayacak! Alacabel Tüneli’nde çalışmalar sürüyor

7 bin 360 metre uzunluğundaki tüneldeki çalışmaların bu yıl bitmesi bekleniyor (AA)



AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu da tünelin 7 bin 360 metre uzunluğunda olduğunu ve hizmete girdiğinde sürücülere kolaylık sağlayacağını dile getirdi.



Tünelin bu yıl açılmasını beklediklerini anlatan Gündoğdu, "Akseki tarafından tünele girdik ve Seydişehir tarafından çıktık. Çalışmalara sona gelindiğini görüyoruz. İki taraftan da çalışmalar bitmek üzere. Tünel, hizmete girdiğinde sürücüler daha konforlu ulaşım sağlayacak." dedi.



Gündoğdu, tünelin yapımı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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