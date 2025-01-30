Hareket halindeki kamyonetteki kasalar yola düştü
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İstanbul Esenyurt'ta, hareket halindeki kamyonette bulunan kasalar yola düştü. Durumu fark eden kamyonetin şoförü de kasaları toplamak için aracından indi.
Dün gece, D-100 kara yolu üzerinde ilerleyen kamyonetin arkasındaki kasalar henüz bilinmeyen nedenle yola düştü.
Kasalardan bazıları kamyonetin arkasında giden otomobilin altında kalıp trafik akışını tehlikeye attı. Otomobil sürücüsü aracını emniyet şeridine çekip kamyonetin şoförünü de selektörle uyardı.
Durumu fark eden kamyonetin şoförü de kasaları toplamak için aracından indi. Olay, otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.