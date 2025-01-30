Eşini iple boğarak öldüren kocaya mahkeme acımadı

şimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum.ʺ DHA

BANKA KARTINDAN PARA ÇEKİP, TELEFONUNU SATMIŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktulün otopsi raporuna da yer verildi. Seher Kındaç'ın merdaneyle başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden tutuklu sanığın ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Eşini öldürdükten sonra, cep telefonu ve kredi kartını alan sanığın, karttan para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle 'Nitelikli yağma' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi. Kındaç'ın eşini öldürmeden önce Google'da, 'İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir' diye arama yaptığı da ortaya çıktı. Cep telefonu arama kayıtları dava dosyasına girdi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, salondaki 2 oğlundan özür dileyerek savunma yapan Turgay Kındaç, eşini çok sevdiğini ve 'kıskançlık' nedeniyle öldürdüğünü söyleyerek, "İş yerinden M. isimli bir arkadaşına fotoğraf ve kalp yollamıştı. Kıskançlık yaşadım. Onunla birliktelik yaşadığını düşünerek, telefonunu kontrol ettim. Bunları kabul etmeyi göze aldım. Ona olan sevgimi ispat etmek için olay günü çamaşır suyu içip, fare zehri yedim. Tartışmaya devam ederken, eşim bana tahrik edici, kışkırtıcı cümleler kullandı. Mutfakta, çaydanlığın üzerinde bulunan beyaz bezi görünce Seher'i yere yatırıp, bez ile boğarak öldürdüm. Bunları hak etmemiştim" diye konuştu.