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Avcılar'da doğal gaz sızıntısı iddiası! Bölgede panik

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 15:22
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Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası! Bölgede panik

Avcılar'da bir bina önündeki kaldırımda oluşan su sızıntısının ardından çevreye duman ve koku yayıldı. Kokunun doğal gazdan kaynaklanmasından tedirgin olan apartman sakinleri binadan çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığını belirledi.

Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta dört katlı binanın önünde başlayan su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı. Bina girişinde doğal gaz kutusu olduğu göz önüne alınarak doğal gaz sızıntısından şüphelenenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi.

Su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı (DHA)Su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı (DHA)

Kısa sürede gelen polis ve itfaiye bölgeyi araç ve yaya geçişine kapattı. İhbar üzerine İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığı belirlendi.

İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. (DHA)İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. (DHA)

BİNADAKİLER KORKU İLE KAÇTI

Apartmanda oturanlar kısa süre içerisinde bazı eşyalarını yanlarına alarak binayı terk etti ve sokakta gelişmeleri izledi. Kontrollerde kokunun su sızıntısı nedeniyle kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklanmış (DHA)Kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklanmış (DHA)

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Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası! Bölgede panik Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası! Bölgede panik Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası! Bölgede panik
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