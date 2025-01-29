Adana’da uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, 4 kilogram sentetik uyuşturucu yapılabilecek hammadde, ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.