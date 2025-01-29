29 Ocak 2025, Çarşamba
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Adana’da uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 13:01 Güncelleme: 29.01.2025 13:01
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Adana’da uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon

Adana’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ihbarı üzerine bir eve düzenlediği operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu yapılabilecek hammadde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, 4 kilogram sentetik uyuşturucu yapılabilecek hammadde, ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdi.

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Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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