Baba Nurettin Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı (Ekran görüntüsü)

OĞLUNU SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEBRİK ETTİ

Kan donduran vahşet sonrası ekipler tarafından yapılan incelemelerde birçok ayrıntı ortaya çıktı. Ali Tunç'un (28) daha önce berberlik yaptığı ve 2019 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gazilere özel "ücretsiz tıraş kampanyası" başlattığı öğrenildi. Tunç'un bu projesi sonrası baba Nurettin Tunç (50) ise sosyal medya hesabından oğlunu tebrik ederek "Seninle gurur duyuyorum oğlum, yolun açık olsun. Allah'ım hayırlı işler bol kazançlar versin" notuyla paylaşım yaptı.