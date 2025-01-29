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Konya'da facia: Ailesini katletti önceden plan yaptığı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 10:17 Güncelleme: 29.01.2025 10:59
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Konya’da facia: Ailesini katletti önceden plan yaptığı ortaya çıktı

Konya'da yaşayan Ali Tunç, evinde cinnet getirerek annesi, babası ve küçük kardeşinin canına kıydı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tunç, intihar ederken kan donduran katliamı önceden planladığı ortaya çıktı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Ali Tunç'un cebinde 4 adet fişek bulundu.

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan Murat Sitesi'nde dehşet veren anlar yaşandı. Dün akşam yaşanan olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Tunç, evinde getirdiği cinnet sonucunda annesi Canfeza Tunç (51), babası Nurettin Tunç (50) ve küçük kardeşi Hasancan Tunç'u (17) sırtlarından ve başından pompalı tüfekle vurarak katletti. Yaşanan facianın ardından aile fertlerini öldüren Ali Tunç (28) intihar etti.

Baba Nurettin Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı (Ekran görüntüsü)Baba Nurettin Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı (Ekran görüntüsü)

OĞLUNU SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEBRİK ETTİ

Kan donduran vahşet sonrası ekipler tarafından yapılan incelemelerde birçok ayrıntı ortaya çıktı. Ali Tunç'un (28) daha önce berberlik yaptığı ve 2019 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gazilere özel "ücretsiz tıraş kampanyası" başlattığı öğrenildi. Tunç'un bu projesi sonrası baba Nurettin Tunç (50) ise sosyal medya hesabından oğlunu tebrik ederek "Seninle gurur duyuyorum oğlum, yolun açık olsun. Allah'ım hayırlı işler bol kazançlar versin" notuyla paylaşım yaptı.

Yaşanan katliamda hayatını kaybeden Tunç ailesi (Sabah) Yaşanan katliamda hayatını kaybeden Tunç ailesi (Sabah)
CEBİNDEN 4 FİŞEK ÇIKTI

Pompalı tüfeğin sesini duyan mahalle sakinleri 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine gelen ekipler incelemelerini başlattı. Aile fertlerinin katledildiği olayda Ali Tunç'un cinnet getirdiği sırada spor çantasının içinde bulunan pompalı tüfeği çıkardığı ve ilk olarak annesini mutfakta, babasını salonda kardeşini ise bilgisayarda oyun oynadığı sırada öldürdüğü belirlendi.

Katliamı gerçekleştirdikten sonra Ali Tunç'un cebinden 4 adet fişek bulunduğu belirlenirken, yaşanan faciayı daha önceden planladığı öğrenildi.

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Konya’da facia: Ailesini katletti önceden plan yaptığı ortaya çıktı Konya’da facia: Ailesini katletti önceden plan yaptığı ortaya çıktı Konya’da facia: Ailesini katletti önceden plan yaptığı ortaya çıktı
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