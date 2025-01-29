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Kars'ta uyuşturucu narkotik köpeği Şila'ya takıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 10:06 Güncelleme: 29.01.2025 10:17
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Kars’ta uyuşturucu narkotik köpeği Şila’ya takıldı

Kars’ta uyuşturucu tacirinin sigara paketine koyarak motor kısmına sakladığı uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği Şila'ya takıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde bir otomobile operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, otomobilde narkotik dedektör köpeği Şila marifetiyle yapılan aramada otomobilin motor kısmına saklanmış vaziyette 104 sentetik ecza ve 10,97 gram skunk ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

UYUŞTURUCU NARKOTİK KÖPEĞİ ŞİLA'YA TAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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