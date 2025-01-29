Bahçesinde beslediği kedi kendisini kör etti! İşte garip olayın perde arkası

"KEDİMİZ DIŞARI ÇIKTIYSA DÖNDÜĞÜNDE MUHAKKAK TEMİZLİĞİNİ YAPMALIYIZ"



Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan ise Bartonella bakterisiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

ʺKedilerin ısırması, tırmalaması veya açık bir yaraya temas etmesi sonucu bulaşabilir.ʺ (AA)



Bu bakterinin özellikle kedilerden bulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Kedilerin ısırması, tırmalaması veya açık bir yaraya temas etmesi sonucu bulaşabilir. Özellikle temas ettiği yerde şişlik, yanma, durum bozukluğu, ısırdığı noktanın olduğu yerin lenf bezlerinde şişlik yapabilir. Gözde ise nörolatik dediğimiz göz sinir merkezinde iltihaba neden olabilir. Temas sonrası o bölgenin temiz ve bol sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Bir hafta ile 10 gün arasındaysa en yakın sağlık merkezine başvuru yapılması gerekiyor. Geç tanı konulduğunda veya tutum şiddetli olduğu zaman kalıcı görme kaybına neden olabilir." dedi.



Bakterinin çoğunlukla dışarıda yaşayan kedilerden bulaştığını ancak evde yaşayan kedilerin de dışarıdan geldiklerinde temizliklerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Veteriner takibinde bakımları yapılmalı. Tedavisi 2 ile 6 ay arasında süren bir bakteri türü. Erken tanı ise bu konuda çok önemli." şeklinde konuştu.