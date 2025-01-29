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AJet 24 Mart'ta Bişkek seferlerine başlıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 16:09
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AJet 24 Mart’ta Bişkek seferlerine başlıyor

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuşlarının 24 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

AJet'in sosyal medya hesabından, Bişkek uçuşlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tarih ve kültürün harmanlandığı, etkileyici mimarisi ve yeşil alanlarıyla unutulmaz bir deneyim sunan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 24 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 sefer ile uçuşlarımıza başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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AJet 24 Mart’ta Bişkek seferlerine başlıyor AJet 24 Mart’ta Bişkek seferlerine başlıyor AJet 24 Mart’ta Bişkek seferlerine başlıyor
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