AJet 24 Mart’ta Bişkek seferlerine başlıyor

AJet'in sosyal medya hesabından, Bişkek uçuşlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tarih ve kültürün harmanlandığı, etkileyici mimarisi ve yeşil alanlarıyla unutulmaz bir deneyim sunan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 24 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 sefer ile uçuşlarımıza başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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