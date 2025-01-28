“Öldürdüm, rahatladım” sözleriyle kan dondurdu!

Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Cezaevinden tahliye edildikten 3 gün sonra babaannesi Gülizar Ateş (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) boğazlarını keserek öldüren madde bağımlısı Hüseyin Ateş (20), polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aile içinde başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve Hüseyin Ateş'in bıçakla babaannesi ve dedesini öldürdüğü belirtildi. Çiftin çığlıklarını duyan komşular, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Gülizar Ateş (70) ve Hüseyin Ateş’ (74) (DHA)

Polisin başlattığı çalışma sonucu, olay yerinden kaçan Hüseyin Ateş 1 kilometre uzaklıkta yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Ölen babamın ruhunu taşıyorum. Öldürdüm, rahatladım" dediği belirtilen Ateş, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarına, "Bana ihanet edenlerin hepsi ölecek" diyerek tehditler savurdu.

Babasını 4 yıl önce sahte içki nedeniyle kaybettiği öğrenilen Hüseyin Ateş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.