Karşıdan karşıya geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonunun altında kalıp öldü

Bağcılar'da pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Çal (65), hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinden bir kare (DHA)

KAMYONUN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

Kaza, saat 10.40 sıralarında Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Çal, 34 KNH 755 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hafriyat kamyonu şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.+

KAFASI ARABANIN ALTINA SIKIŞMIŞTI

Pastane çalışanı Mahmut Kaya "Sabah geldi bizden iki tane kaşarlı poğaça aldı. Buradan çıkınca birden bir ses geldi, adam arabanın altına girmiş kafası arabanın altında kalmış. İnsanlar polis ve ambulansa haber verdi. Her sabah gelir poğaça, börek alır giderdi" şeklinde konuştu.