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Edirne'de çöpe atılan yavru köpeklerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 14:47 Güncelleme: 27.01.2025 14:51
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Edirne’de çöpe atılan yavru köpeklerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki 4 köpek yavrusunun poşete konularak çöp konteynerine atıldığı iddiasıyla ilgili 2 personel gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'ndeki Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde 4 köpek yavrusunun atıldığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri hareketi geçti. Ekipler, olayla ilgili barınakta görevli Ş.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

ÇÖPE ATILAN YAVRU KÖPEKLERLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki görevlinin, poşetle çöp konteynerine atıldığı ileri sürülen 4 köpek yavrususun, hayvan severler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldüğü bildirildi.

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