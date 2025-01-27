Edirne’de çöpe atılan yavru köpeklerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İstasyon Mahallesi'ndeki Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nın yanındaki çöp konteynerine poşet içerisinde 4 köpek yavrusunun atıldığının ihbarı üzerine jandarma ekipleri hareketi geçti. Ekipler, olayla ilgili barınakta görevli Ş.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki görevlinin, poşetle çöp konteynerine atıldığı ileri sürülen 4 köpek yavrususun, hayvan severler tarafından tedavi edilmesi için veterinere götürüldüğü bildirildi.