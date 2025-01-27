28 Ocak 2025, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da akan trafikte drift atarak ilerledi

Bursa'da akan trafikte drift atarak ilerledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 09:51 Güncelleme: 27.01.2025 09:51
ABONE OL
Bursa’da akan trafikte drift atarak ilerledi

Bursa'da plakası henüz öğrenilemeyen lüks bir otomobil sürücüsü, akan trafikte drift atarak ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Trafik ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Olay Mudanya yolunda meydana geldi. Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bir anda drift atmaya başladı. Hem kendi canını, hem de trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, saniye saniye kamera ile kaydedildi.

AKAN TRAFİKTE DRİFT ATARAK İLERLEDİ

Görüntüler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör