25 Ocak 2025, Cumartesi
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Samsun'da 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 15:17
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Samsun’da 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 bin 555 sentetik ecza hapı, 5 gram afyon sakızı, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.Y. jandarmaya götürüldü.

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Samsun’da 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirildi Samsun’da 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirildi Samsun’da 4 bin 555 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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