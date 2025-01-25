Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! 78 kişi hayatını kaybetmişti

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.
TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
OTEL SAHİBİ VE GENEL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI
Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BELEDİYEDEN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.
"BOŞ YERE PARA HARCAMAYALIM!"
İhmaller zincirinin sebep olduğu, 78 canımızı yitirdiğimiz yangınla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Hürriyet'e konuşan Bolu'nun önde gelen isimleri Halit Ergül'ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını, son itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, "Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim" dediğini iddia etti.
İtfaiyenin raporunda eksiklikler "Tahliye çıkışları uygun değil, ışıklı yönlendirme levhaları eksik, binada acil aydınlatma yok, elektrik tesisatı uygunluğu eksik, söndürme gereçleri talimatları eksik, algılama sistemleri ve yangın alarmı yok, paratoner ve duman kontrolörü yok. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil" diye sıralanmıştı.
SKANDAL GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Türkiye Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasını konuşmaya devam ediyor. 78 canımızı yitirdiğimiz faciada henüz acılar tazeyken, otele ilişkin birçok skandal gün yüzüne çıktı.
ZORLA İSTİFA ETTİRDİLER
Son olarak otelin bir diğer şubesi olduğu iddia edilen 'Kartal Otel''in personellerinin işine son verildiği ileri sürüldü. İddiaya göre; otelin sahipleri; "müşteri yok" diyerek 40 çalışanına zorla istifa metni imzalattı. Pes dedirtecek iddialar yalnızca bununla da sınırlı değil.
Olaya ilişkin konuşan otel personeli, "Oranın şefiydim. 34 bin TL para alıyordum. Gönderiyorlar işte. İstifa yazdırdılar. Çıkışınızı alın gidin buradan dediler." şeklinde konuştu.
"PERSONEL EKSİLTTİLER"
Otel yönetimin müşterinin az olmasını gerekçe gösterdiğini belirterek kendilerini çıkarttığını ifade eden bir başka personel, "2 kat var burada 2 tane blok. 1 bloğa düşürdüler. Personel eksilttiler." dedi.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar kameraya da yansıdı. Otelde çalışmaya devam eden personeller ile kovulan personellerin vedalaştıkları görüldü.
MESAJ İLE KOVULDUKLARINI ÖĞRENDİLER
Personel, kovulduklarını telefonlarına gelen bir mesaj ile öğrendiklerini de dile getirdi.
REZERVASYON ALMAYA BAŞLAYACAK
Grand Kartal Otel'in sahibi Mazhar Murtezaoğlu'nun oğlu Harun Murtezaoğlu'na ait olan 'Kartal Otel'in pazartesi gününden itibaren rezervasyon almaya başlayacağı da öne sürüldü.
Personellerini kovan otelin sitesine girildiğinde aktif şekilde rezervasyon yapıldığı görüldü.
İlerleyen saatlerde sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından otel yönetimi site üzerinden rezervasyon alımını durdurdu.
İLİŞİĞİMİZ YOK AÇIKLAMASI
Grand Kartal ile ilişiğinin olmadığını belirten Kartal Otel web sitesi üzerinden bir açıklamada da bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan elim yangın faciası sebebiyle kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet dileriz. Ailelerine ve yakınlarına, başsağlığı ve sabır dileriz; hepimizin üzüntüsü büyüktür. Milli yasımızı en derinden hissediyoruz. Konuyla ilgili önemli bir hususu kamuoyuna arz etmek istiyoruz. Kartal Otel ile elim hadisenin yaşandığı Grand Kartal Otel, birbirinden tamamen bağımsız şirketler olup; otelimizin, Grand Kartal Oteli'nin yönetimi ve işletmesiyle, hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır. Kartal Otel olarak, çevredeki tüm komşu oteller gibi elim hadisenin başladığı ilk andan itibaren, kamu görevlilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, mümkün olan tüm kurtarma çalışmalarına, ara vermeksizin elbirliğiyle destek verdik. Hâlihazırda da otelimiz, AFAD, itfaiye, sağlık, kolluk kuvvetleri ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına tahsis edilmiştir. Bu zor günde, Kartalkaya'mıza sahada büyük özveriyle çalışarak desteğini esirgemeyen tüm değerli yöneticilerimize, kamu görevlilerine, yardım personeline ve dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.
Milletimizin başı sağolsun.
Kartal Otel