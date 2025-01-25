Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’den kan donduran sözler! 78 kişi hayatını kaybetmişti

İLİŞİĞİMİZ YOK AÇIKLAMASI

Grand Kartal ile ilişiğinin olmadığını belirten Kartal Otel web sitesi üzerinden bir açıklamada da bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan elim yangın faciası sebebiyle kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet dileriz. Ailelerine ve yakınlarına, başsağlığı ve sabır dileriz; hepimizin üzüntüsü büyüktür. Milli yasımızı en derinden hissediyoruz. Konuyla ilgili önemli bir hususu kamuoyuna arz etmek istiyoruz. Kartal Otel ile elim hadisenin yaşandığı Grand Kartal Otel, birbirinden tamamen bağımsız şirketler olup; otelimizin, Grand Kartal Oteli'nin yönetimi ve işletmesiyle, hiçbir hukuki bağlantısı bulunmamaktadır. Kartal Otel olarak, çevredeki tüm komşu oteller gibi elim hadisenin başladığı ilk andan itibaren, kamu görevlilerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, mümkün olan tüm kurtarma çalışmalarına, ara vermeksizin elbirliğiyle destek verdik. Hâlihazırda da otelimiz, AFAD, itfaiye, sağlık, kolluk kuvvetleri ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına tahsis edilmiştir. Bu zor günde, Kartalkaya'mıza sahada büyük özveriyle çalışarak desteğini esirgemeyen tüm değerli yöneticilerimize, kamu görevlilerine, yardım personeline ve dualarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Milletimizin başı sağolsun.

Kartal Otel