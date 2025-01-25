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Kastamonu'da sis etkili oluyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 10:53
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Kastamonu’da sis etkili oluyor

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkisini sürdürüyor.

Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
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