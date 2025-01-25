Kastamonu’da sis etkili oluyor

Bölgedeki sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.