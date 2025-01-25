Diyarbakır’da elektrik trafosundaki patlamalar kamerada

Silvan ilçesi kırsal Çardak Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki trafo, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Ardından trafoda peş peşe patlamalar meydana geldi. Geceyi aydınlatan patlamalar paniğe neden olurken, mahallede enerji kesintisi yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri tarafından trafoda onarım çalışması başlatıldı.