Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
Bitlis'in Tatvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Starlink uyduları, dün akşam Tatvan ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.