24 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi

Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 10:04
ABONE OL
Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Starlink uyduları, dün akşam Tatvan ilçesinde görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör