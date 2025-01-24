Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman bir süredir tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.



Erad'ın paylaşımında "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." dedi.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Annesinin ismi Gülen Arman'dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi.

İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Sonra imtihanlarını kazandığı TED Ankara Kolejinde okuyarak 1979 yılında bitirdi. ODTÜ'deki bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi'nde işe başladı.

Üniversite yıllarında öğrenci iken Gırgır ve Fırtdergilerinde çizerlik değil ama 'espri düşünürlüğü' de yaptı. Burada Oğuz Aral, Tekin Aral ve Altan Erbulak, Hasan Kaçan'larla tanıştı.

1985 yılında Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç olan Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Show TV'de 1992 yılında Mehmet Ali Birand'ın "32. Gün" ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber'de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı. 1987 yılında askerliğini yaptı.

1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında hem Show TV'den ayrıldı hem de Akşam gazetesi'nden ayrıldı ve Habertürk'e geçti. 2003 yılında Habertürk'ten ayrılıp Vatan gazetesine geçti.

2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılıp Star TV'ye döndü. 2005 yılında Kenan Işık'ın gelmesi üzerinde Star TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'de haftasonu haber sunucusu oldu. Kanal D haftasonu haberlerini sunan Deniz Arman 2010 yılında görevden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye dönüp Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. Kanal DHaber'deki tenkisat depremi sonucunda 06 Kasım 2014'te işine son verildi.

Deniz Arman, 1985 yılında üniversiteden tanıştığı Bercis Gülerman ile evlendi. Volga (d.1991) adında bir oğlu vardır.