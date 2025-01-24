Esenyurt’ta asayiş ve narkotik denetimi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeşilkent Mahallesi ile çevresinde geniş kapsamlı narkotik ve aranan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekipler tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sabit yol kontrolleri, ev aramaları ve hareketli denetimlerde,193 gram narkotik madde ele geçirilirken, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu' kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Büro Amirliği ve Kıraç Polis Merkezi'ne götürülürdü. Ayrıca hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Ekiplerin trafikte gerçekleştirdiği denetimlerde, 854 araç ile şüpheli görülen 1173 kişiye GBT (Genel Bilgi Taraması) yapılırken, 5 araç da trafikten men edilerek sürücülerine 60 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.