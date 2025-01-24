24 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü

Balıkesir'de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 06:24
ABONE OL
Balıkesir’de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücüsü E.Ç., yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında, Balıkesir çevre yolunun İzmir istikametinde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 10 AIS 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çarpan otomobil demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin araçtan çıkardığı E.Ç.'nin sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. E.Ç., Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör