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SoloTürk'ten Antalya semalarında heyecan veren uçuş

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 16:12
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SoloTürk’ten Antalya semalarında heyecan veren uçuş

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşu geçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SoloTürk, önceki gün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla 22-30 Ocak tarihleri arasında Antalya'da 'Deniz Üstü Eğitim Uçuşu' gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Saat ve detayların paylaşılacağı belirtilen paylaşımın ardından Antalyalılar SoloTürk'ün gösterisini izleyebilmek için beklerken, ilk eğitim uçuşu gerçekleşti. Öğle saatlerinde Antalya semalarında bir anda beliren SoloTürk gösteri ekibine ait 2 adet F-16 uçağı, Konyaaltı Sahili üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. O sırada Konyaaltı'nda bulunan Antalyalılar uçuşu cep telefonları ile kayda aldı.

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SoloTürk’ten Antalya semalarında heyecan veren uçuş SoloTürk’ten Antalya semalarında heyecan veren uçuş SoloTürk’ten Antalya semalarında heyecan veren uçuş
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