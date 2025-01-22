Aydın'ın Germencik ilçesinde, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Teşekkül halindeki sigara imalatı ve ticareti" suçuna yönelik yapılan çalışma kapsamında çalışma başlatıldı.

Yer alan bilgiye göre 4 aylık çalışma kapsamında kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında 7 ayrı yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyon çerçevesinde şüphelilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA İMALAT MALZEMELERİ VE EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ile birlikte dosya kapsamında toplam 1 milyon 209 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 2 milyon 50 bin adet boş makaron, bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 60 kilogram gümrük kaçağı tütün, 7 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet tütün kıyma makinası, 1 adet elektrikli sigara paketleme makinası, 2 adet hava kompresörü, 5 bin 480 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde 5 şüpheli şahıs yakalanırken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan 5 şüpheliden R.T. isimli şüpheli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararı ile 1 şüpheli ise ifadesine müteakip serbest bırakıldı.