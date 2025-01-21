Şırnak’ta kapalı 9 köy yolu ulaşıma açıldı

İlçede kar yağışı sonrası grup köy yolları ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu Mezra, Çığlıca, Dağaltı, Bölücek, Ballı, Güneyyaka, Beşağaç, Gökçe Taşkıran köy yolları ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimli yerleşim yerlerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ekiplerin köy yollarını açık tutmak için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.