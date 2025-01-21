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Şırnak'ta kapalı 9 köy yolu ulaşıma açıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 12:22 Güncelleme: 21.01.2025 12:24
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Şırnak’ta kapalı 9 köy yolu ulaşıma açıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan 9 köy yolu ulaşıma açıldı.

İlçede kar yağışı sonrası grup köy yolları ulaşıma kapandı. Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu Mezra, Çığlıca, Dağaltı, Bölücek, Ballı, Güneyyaka, Beşağaç, Gökçe Taşkıran köy yolları ulaşıma açıldı.

ŞIRNAK'TA KAPALI KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Yüksek kesimli yerleşim yerlerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Ekiplerin köy yollarını açık tutmak için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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