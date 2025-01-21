Eğirdir Gölü’nde 400 pinter ve 150 kilogram kerevit ele geçirildi

Isparta Eğirdir Gölü'nde ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında yasa dışı olarak kullanılan 400 kerevit pinteri ve 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekiplerince 15 Kasım'da başlatılan kerevit av yasağı çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 24 saat içerinde Gelendost Yakaavşar- Yenice açıklarında tespit edilen kaçak avcılığa karşı operasyon başlatıldı.

SU ÜRÜNLERİ GÖLE SALINDI

Denetimler sırasında göle bırakılmış 400 adet kerevit pinteri tespit edilirken, bu pinterlerden 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler, su ürünleri ekipleri tarafından yeniden göle salındı. Ekipler, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için av yasaklarına uyulması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

"YASA DIŞI AVCILIKLAR MÜCADELE SÜRÜYOR"

Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Dr. Korkmaz, av yasağının özellikle dişi kerevitlerin yumurtlama dönemiyle çakıştığını ifade ederek, kaçak avcılığın ekosisteme büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Dr. Korkmaz, vatandaşları yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya davet ederken, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'na ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.