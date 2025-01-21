Bolu’daki yanan otelde olan gazeteci Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamıyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GAZETECİ TÜRKMEN'E ULAŞILAMIYOR

Öte yandan yanan Grand Kartal otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamıyor. Sözcü'de yer alan habere göre yakınları çevre hastanelerde de Nedim Türkmen ile ilgili herhangi bir iz bulamadı.