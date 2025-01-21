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Aydın'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 08:40
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Aydın’da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon ile Suat Savran'ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pınardere mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Savran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı kamyon sürücüsünü ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Aydın’da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Aydın’da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Aydın’da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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