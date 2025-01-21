Aydın’da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon ile Suat Savran'ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pınardere mevkisinde çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, otomobil sürücüsü Savran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı kamyon sürücüsünü ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN