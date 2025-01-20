20 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 13:27 Güncelleme: 20.01.2025 13:27
ABONE OL
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksayınca metro istasyonunda ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında öğle saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Seferlerin durdurulduğu Küçükyalı İstasyonu'nda da metro kullanamayan vatandaşlar, istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSUNDA SEFERLER AKSADI


Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimizde aksama meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesiyle seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör