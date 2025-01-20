Bursa İnegöl’de bir evin bahçesinde şehit mezarları bulunuyor

İnegöl'ün kırsal Karagölet Mahallesi'nde Kurtuluş Savaşı sırasında şehit olan Mehmetçiklerden 3'ü, o dönem kadınlar tarafından Mazlum ailesinin bahçesine defnedildi.

Evlerinin bahçesine defnedilen şehit mezarlarının bekçileri olan Mazlum ailesinde ise bu görev kuşaktan kuşağa geçti.

Babaannesinden kalan görevi sürdüren Nedim Mazlum (70), "Ben bu evde doğdum, bu evde hayat yaşadım. Babaannem, cepheden camiye indirilen 3 tane şehidin oraya gömüldüğünü kendisi bana anlatırdı. Onunla hayat boyu beraber kaldık. Ben bunu böyle biliyorum. Devlet burada şehit mezarları olduğunu bilsin istedik. Babaannem şöyle anlatırdı; burada cenazeler olunca, şehitler olunca bu köyde onları gömecek kimse olmadığı için aynı aileden 4-5 kadın bir araya gelerek, çarşafın arasında buraya getirip defnetti. Bunların elbiseleriyle beraber olduğunu bana anlatırdı. Çünkü biz onunla beraber yatardık. Benim bildiğim kadarıyla aşağı yukarı 1 asırdan fazladır bu şehitler burada yatmaktadır. Babannem, şu avluda şunlar durduğu sürece sizi herşeyden korur, tehlikeden muhafaza eder. Bunlara iyi bak derdi, tek sözü de budur. Ben de 70 senedir, burada doğdum, hala buradayım bu şehitlerin bakımı da üzerimdedir. Elimden gelen özeni göstermekteyim" dedi.

Nedim Mazlum'un oğlu Tuncay Mazlum (48) ise, "Bizim avlumuzda 3 tane şehidimiz var. Biz yıllardan beri bu şehitlerle beraber yaşıyoruz. Yaklaşık 103 seneden beri bu şehitlerle beraber yaşamaktayız. 1920-1921 yılları arasında köyümüzün güneyinde bulunan Mustafatepe bölgesinde çok şiddetli çatışmalar meydana gelmiş Yunanlılarla. Burada onlarca Türk askeri şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmış. Yaralı olan Türk askerleri tedavi amaçlı bizim köyün camisinin avlusuna getirilmiş. Burada kadınlar tarafından tedavi edilen askerlerden 3 tanesi şehit olmuş. Köydeki tüm erkekler cephede savaşta olduğu için camiye çok yakın olan evimizin bahçesine getirilip defin işlemi gerçekleştirilmiş. Bizim dedelerimizin anlattığıyla babamın babasının annesinin rüyasına girmiş şehitler. Baş ucumuza ibrikle su bırakın, biz abdest almak istiyoruz. Zamanında ibrikle su bırakmışlar ve suyun eksildiği görülmüş. Evimizin avlusunda bazı kandil gibi ışıkların olduğunu görenler var o zamanda. Biz herhangi bir şeye şahit olmadık ama eski zamanlarda insanlar anlatırdı" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bu konuyla ilgili videoyu sosyal medya hesabından paylaştı, video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.