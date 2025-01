Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza: Yokuş aşağı gelen lüks cipin yaptığı kaza güvenlik kamerasında

Olay, Beşiktaş Yıldız Mahallesi'ndeki dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AGA 441 plakalı Range Rover marka cip, sürücüsünün dik bir yokuştan hızla indiği sırada freninin tutmaması sonucu kontrolden çıktı. Araç, apartmanın bodrum katındaki evin önünde bulunan taş saksıya ardından demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle saksı kırılırken, evin camına toprak doldu. Kazada, kadın sürücü gördüğü manzara karşısında şoka girerek baygınlık geçirdi. Sürücünün boynunun incindiği, araçtaki 3 çocuğun da büyük korku yaşayarak ağladıkları öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, şoka giren sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokakta kazanın meydana geldiği sırada kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Beşiktaş Belediyesi ekipleri hasar alan demir korkulukları yeniledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen yıl aynı bölgede 3 kazanın daha meydana gelmesi ve 1 kişinin yaralanması üzerine demir korkuluklar yapılmıştı.



Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadın şoförün freni tutmayan aracın kontrolünü hakimiyetini kaybedip ilk olarak sokakta bulunan saksılara ardından demir korkuluklara çarptığı görülüyor.



Şoförün kazanın etkisiyle şoka girdiğini söyleyen esnaf Engin Kumsal, "Yine aynı şey yaşandı. Yokuştan inince eve çarptı. Şoför arabadan çıktı ardından 3 çocuk daha arabanın içinden çıktı. Çocuklara bir şey olmamıştı. Şoförün ise hava yastığı açılınca boynu incinmiş, kendisi de şoka girmişti su getirip sakinleştirmeye çalıştılar. Yokuşta hızlı geldiği için freni tutmamış. 5'inci kaza da gelebilir hiç belli olmaz. Demir korkuluklar da yapıldı ama bu sefer taş saksı o cipi kurtardı. Ben dışarı çıktığımda her yer duman altıydı. Çocuklar bağırıyordu kapıları açınca dışarı fırladılar. Şoför sonrasında baygınlık geçirdi ambulansla onu götürdüler" dedi.



Kazalardan sonra tedbir amacıyla demir korkulukların yapıldığını ancak daha büyük bir araç geldiğinde bu tedbirin yetersiz kalabileceğini söyleyen market sahibi Ahmet Uzun, "Alıştık artık, Allahtan can kaybı yaşanmadı. Sabah kendi aramızda önlemleri konuştuk. Buraya bariyer olsa daha kötü olabilir bu sefer arabalar 1'inci kata girer. Önlemi belediye ya da karayolları karar verecek fakat burada bu zamana kadar can kaybı olmaması büyük bir şey. Çünkü gelen araç son sürat geliyor. Demirler yapıldı bu sefer araç eve girmedi fakat daha farklı bir araç olsa mesela kamyon olsa yine eve girebilirdi. Sokakta bir insan da olabilirdi o zaman can kaybı yaşanma ihtimali vardı. Artık buraya kesin bir çözüm bulunması lazım. Burayı ya gidiş yapacaksınız kimse yokuştan inmeyecek. Düşününce mantıklı bir çözüm. Başka bir seçenek de yok gibi görünüyor. Şu anda burada duruyoruz yukarıdan gelen bir araçla bize ne olacağı belli değil. Tekrar söylüyorum can kaybının olmaması büyük şans" diye konuştu.



Apartmanın 30 yıldır yöneticisi olan Coşkun Ökol ise, "Kaza anında burada değildim. Yine buradan hızlı gelen bir arabanın eve girdiğini söylediler. Bu 4'üncü oldu artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her sene bu olaylar oluyor meşhur oldum neredeyse. Demirler yapılması gibi geçici önlemler değil bizce çözüm. Burasının inişe kapatılıp sadece çıkışa verilmesi. İnen araç eşya taşıyan bir kamyon da olabilirdi o zaman çarpan araç apartmanın içine kadar girer, bir insana çarpsa zaten öldürür. Biri ölmeden umarım önlem alınır" ifadelerini kullandı.