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Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza

Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 13:03
Beşiktaş’ta freninin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkan lüks cip, bodrum kattaki bir evin önündeki taş saksıya ardından demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada kadın sürücü şoka girerken, arka koltukta bulunan 3 çocuk ise büyük korku yaşadı. Boynunun incindiği öğrenilen kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz yıl aynı apartmana 3 kez araç çarparken, bodrum kattaki dairenin duvarı da hasar görmüştü.
Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza
Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza
Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza
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