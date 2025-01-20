Beşiktaş’ta aynı yerde 4. kaza

Beşiktaş’ta freninin tutmaması nedeniyle kontrolden çıkan lüks cip, bodrum kattaki bir evin önündeki taş saksıya ardından demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada kadın sürücü şoka girerken, arka koltukta bulunan 3 çocuk ise büyük korku yaşadı. Boynunun incindiği öğrenilen kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz yıl aynı apartmana 3 kez araç çarparken, bodrum kattaki dairenin duvarı da hasar görmüştü.