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Virajı alamayan TIR devrildi! O anlar kamerada

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 08:27 Güncelleme: 19.01.2025 08:32
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Virajı alamayan TIR devrildi! O anlar kamerada

TEM Otoyolu'nun Pendik mevkisinde gerçekleşen kazada aşırı hız nedeniyle virajı alamayan TIR devrildi. Kaza anı bir başka aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Pendik TEM Otoyolu'nda hızla ilerleyen TIR virajı alamayarak devrildi. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

HIZ NEDENİYLE VİRAJI ALAMADI DEVRİLDİ! TIR KAZASI KAMERADA

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. Otoyoldan hızla bağlantı yoluna giriş yapan TIR virajı alamayarak devrildi. TIR'ın arkasındaki araçlar ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi.

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Virajı alamayan TIR devrildi! O anlar kamerada Virajı alamayan TIR devrildi! O anlar kamerada Virajı alamayan TIR devrildi! O anlar kamerada
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