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Kütahya'da gümrük kaçağı 102 telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 11:09 Güncelleme: 19.01.2025 11:12
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Kütahya’da gümrük kaçağı 102 telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir iş yerinde gümrük kaçağı 102 telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde GSM üzerine faaliyet gösteren ve kaçak malzemelerin satışa sunulduğu tespit edilen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 102 telefon, 25 akıllı saat ile 70 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

GÜMRÜK KAÇAĞI 102 TELEFON VE 25 AKILLI SAAT ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

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