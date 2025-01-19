Başkan Erdoğan’ın görüştüğü Boz ve Aykut ailelerinden çağrı: Terör sona ersin

Aykut ve Boz aileleri terörün bitirilmesini istedi (A Haber arşiv)

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAMAMIYLA BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Aykut ve Boz Ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a terörün sona erdirilmesi için yürütülen çalışmaları tam teşekküllü bir şekilde yürüttükleri için teşekkür ederken, "Biz terörü lanet ile kınıyoruz ve PKK terör örgütünü tamamıyla bitmesini istiyoruz." dedi.

"AİLEMDE HİÇ KİMSE KALMADI"

Yaşadıkları acıları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Aykut, "24 Kasım 1989'da terör örgütü bizim köye baskın yaptı. 36 yıl geçti annemin, çocukların mezarını hiç görmedim." dedi.