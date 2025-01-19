Başkan Erdoğan'ın görüştüğü Boz ve Aykut ailelerinden çağrı: Terör sona ersin
Hakkari'de 36 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yakınları şehit edilen Boz ve Aykut aileleri geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ile görüşmüştü. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan aile üyeleri, terörün sona ermesini isterken; Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 36 yıl önce PKK'lı canilerce katledilen Aykut ve Boz ailelerinin yakınları A Haber muhabirine, terörün sona erdirilmesi için devletin yanında olduklarını ve bu konudaki çalışmaları desteklediklerini söyledi.
"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"
Terörün bir an önce sona ermesini istediklerini belirten Aykut, "Tek isteğimiz, devletimiz bu şehitleri ve ailelerini unutmasın. Terör bitsin. Kundakta bebek öldürüldü. Nöbette askerimiz, polisimiz şehit edildi. 'Analar ağlamasın' diyorlar ama maalesef bizde ana da bırakmadılar. Onları Allah'a havale ediyorum. PKK terör örgütünün tez zamanda bitmesini istiyoruz. Her yerde söylüyorum. Kandil'e gitsem PKK terör örgütüne yine söylerim." dedi.
"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAMAMIYLA BİTMESİNİ İSTİYORUZ"
Aykut ve Boz Ailesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a terörün sona erdirilmesi için yürütülen çalışmaları tam teşekküllü bir şekilde yürüttükleri için teşekkür ederken, "Biz terörü lanet ile kınıyoruz ve PKK terör örgütünü tamamıyla bitmesini istiyoruz." dedi.
"AİLEMDE HİÇ KİMSE KALMADI"
Yaşadıkları acıları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Aykut, "24 Kasım 1989'da terör örgütü bizim köye baskın yaptı. 36 yıl geçti annemin, çocukların mezarını hiç görmedim." dedi.
Teröristlerin saldırısında kucağındaki bebeği ile kaçan Besna Boz da teröristlerin bebekleri ve çocukları hiç acımadan öldürdüğünü gözleriyle görüp anlatarak, "Silah seslerini duydum dışarı çıktım PKK'lı canilerin saldırısına uğradım. Bende bebeğimi kucağımda alıp koşarak kaçtım yaralandım. Roketlerle, silahlarla evlere ateş açıyorlardı. Teröristler eve geldiğinde çoluk, çocuk, eşim, kayınvalidem kimseyi dinlemediler. Silahla bana vurdular. " şeklinde konuştu."UN ÇUVALINI KENDİME VE KIZIMA SİPER ETTİM"
Boz, "Kızımı aldım, un çuvalının arkasına saklandım. Kızımın ağzını kapatarak saklandık. Dışarı kaçtık sonra üzerime mermiler yağdırdılar. Ben yaralanmışım. Herkes şehit edildi." ifadesini kullandı.
AYKUT VE BOZ AİLESİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ailesinden 16 kişiyi teröre örgütüne kurban veren Halil Aykut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileriyle görüşmesinden duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizi davet etti. Cumhurbaşkanımıza da anlattık. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, Valimizden, Komutanımızdan hepsinden çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
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