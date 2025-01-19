Eşinin sevgilisine benzetti tekme tokat darbetti! Ardından "pardon" diyerek kaçtı

Edirne'de Hamiyet Pehlivan Bingül, kendisini eşinin sevgilisi zanneden Y.K. (47) tarafından, evinin önünde darbedildi. Olay sonrası Y.K.'nin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, Bingül, "Daha benim yüzümü görmeden, kim olduğumu görmeden, eşimin kim olduğunun farkına varmadan hemen beni darbetmeye başladı. Hiçbir şey anlayıp dinlemeden çocuğumuzun gözü önünde bu şekilde bir olayla karşılaştık. Şu anda savcılığa yansımış durumda, biz sonuna kadar şikayetçiyiz." dedi.

Olay, 10 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinin önüne aracını park etti. Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.'nin saldırısına uğradı. Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül'ün başını otomobil kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevrede bulunan marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Hamiyet Pehlivan Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.