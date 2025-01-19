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Denizli'de tarlasında bulduğu yaralı kartala sahip çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 09:43 Güncelleme: 19.01.2025 09:44
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Denizli’de tarlasında bulduğu yaralı kartala sahip çıktı

Denizli'de bulunan kanadı kırık kartal jandarma ekiplerine tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Denizli'nin Honaz İlçesinde yaşayan Halil Erbaa Akbayrak çalışmak için gittiği tarlasında kanadı kırık kartal buldu.

TARLASINDA BULDUĞU YARALI KARTALA SAHİP ÇIKTI

Uçamayan kartalı yakalayan Akbayrak, hemen durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaralı kartalı teslim alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Kartal Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı.

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