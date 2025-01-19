Çekici aracını götürdü metrelerce peşinden koştu

Kağıthane'de aracını yasak olan yere park ederek bankaya giden sürücü, trafik çekicisinin aracını götürdüğünü görünce metrelerce peşinden koştu. Yolda bir araca binerek çekiciyi yakalamayı başaran sürücü, aracını kurtarırken o anlar hem araç kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde aracını yasak yere park eden Volkan ismindeki sürücü, bankaya giderek işlemlerini yapmaya başladı. O sırada gelen trafik çekicisinin otomobilini çektiğini gören sürücü işlemini bırakarak bankadan çıktı.