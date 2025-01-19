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Ankara’ya içme suyu sağlayan barajın suları çekildi eski köy gün yüzüne çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 11:27 Güncelleme: 19.01.2025 11:40
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Ankara’ya içme suyu sağlayan barajın suları çekildi eski köy gün yüzüne çıktı

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere ilçesindeki baraj sularının çekilmesi ile eski köyün kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Çamlıdere ilçesindeki barajın suları, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle çekildi.

BARAJIN SULARI ÇEKİLDİ ESKİ KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Suların çekilmesi ile yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Köy meydanındaki taş yapılar geçmişin izlerini taşırken, zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç eden köyde yaşayan insanların hatıraları da su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor.

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