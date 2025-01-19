Ankara’ya içme suyu sağlayan barajın suları çekildi eski köy gün yüzüne çıktı

Çamlıdere ilçesindeki barajın suları, kuraklık ve mevsimsel su seviyesindeki düşüş nedeniyle çekildi.

Suların çekilmesi ile yıllar önce baraj suları altında kalan eski bir köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Köy meydanındaki taş yapılar geçmişin izlerini taşırken, zamanında baraj inşaatı nedeniyle başka yerlere göç eden köyde yaşayan insanların hatıraları da su yüzüne çıkan kalıntılarla yeniden canlanıyor.