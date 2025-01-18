18 Ocak 2025, Cumartesi
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Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2025 11:34
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Tekirdağ’da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hasan Memiş (55), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kapaklı-Saray kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kapaklı'da fırın işleten Hasan Memiş'in kullandığı 59 AIB 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Memiş, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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