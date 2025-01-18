Büyük İstanbul Otogarı’nda 2 kişinin üst aramasında sahte 98 bin 500 dolar ele geçirildi

Büyük İstanbul Otogarı'nda geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine Bilal Kapıcıoğlu (21) ile Murat Özgenç'i (45) durdurdu. Ekipler gerçekleştirdikleri üst aramasında Özgenç'in üzerinde paketlenmiş halde sahte 98 bin 500 dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadede sahte dolarların matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'na (46) ait olduğunu söyledi. Matbaa sahibi Yusuf Kapıcıoğlu'nu da gözaltına alan ekipler paranın Kahramanmaraş'a götürüleceğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bilal Kapıcıoğlu adli kontrolle serbest bırakılırken Yusuf Kapıcıoğlu ile Murat Özgenç tutuklanarak cezaevine gönderildi.