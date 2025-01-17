İstanbul Havalimanı’nda yarıyıl tatili yoğunluğu: Hafta sonu da devam edecek

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"YARIYIL TATİLİ OLMASI NEDENİYLE ÇOK MUTLUYUZ"



Havalimanına gelen Pınar Özer, yarıyıl tatilini kızlarıyla ailesinin yanında Balıkesir'de geçireceklerini belirterek, "Yarıyıl tatili olması nedeniyle çok mutluyuz. Hem biz hem de çocuklar ara vermek istiyor. Çok ders çalıştık bu dönemde. 15 gün kadar Balıkesir'de olacağız, sonra tekrardan aynı tempo ile devam edeceğiz." diye konuştu.

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