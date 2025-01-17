17 Ocak 2025, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2025 17:04
ABONE OL
Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada gaz yerine frene basan sürücü telefoncu dükkanına daldı.

Kaza Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Altınırmak Sokakta meydana geldi. Emel Sokak üzerinden Altınırmak Sokağa çıkan Türkan K. idaresindeki 48 KP 989 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün iddiaya göre, fren yerine gaza basması üzerine yolun karşısında bulunan telefoncu dükkanına girdi.

Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı Fren yerine gaza basınca iş yerine daldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör