Eskişehir'deki çöplükte bebek cesedi bulundu! Bir anda bant üzerine geldi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde yer alan atık ayrıştırma tesisinde, bant üzerinde bir poşet içinde yeni doğmuş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Tesis çalışanlarının fark ettiği bu durumun ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebek, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu.
BANT ÜZERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU
Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
ÜÇ GÜNLÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.