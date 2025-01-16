Eskişehir’deki çöplükte bebek cesedi bulundu! Bir anda bant üzerine geldi

Eskişehir'de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu.

BANT ÜZERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

ÜÇ GÜNLÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.