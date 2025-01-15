İstanbul’da 24 saatte 19 kişi sahte içkiden öldü

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 46 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

27 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte içkiden hastaneye başvuran 46 kişiden 19'u hayatını kaybettiği öğrenildi. 27 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi.