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İstanbul'da 24 saatte 19 kişi sahte içkiden öldü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 12:10 Güncelleme: 15.01.2025 12:11
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İstanbul’da 24 saatte 19 kişi sahte içkiden öldü

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısı 11'den 19'a yükseldi. 27 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. İşte detaylar...

İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 46 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

27 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte içkiden hastaneye başvuran 46 kişiden 19'u hayatını kaybettiği öğrenildi. 27 kişinin ise hastanede tedavileri sürüyor. Hayatını kaybedenler arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi.

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İstanbul’da 24 saatte 19 kişi sahte içkiden öldü İstanbul’da 24 saatte 19 kişi sahte içkiden öldü İstanbul’da 24 saatte 19 kişi sahte içkiden öldü
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