Edirne’de kereste yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Yabancı plakalı kereste yüklü tır, Edirne'den İstanbul istikametine seyir halindeyken yoğun kar yağışının da etkili olduğu otobanda Babaeski mevkisinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, otoban trafik ve 112 ekipleri geldi. Yaralı tır sürücüsü, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri tarafından kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alınarak, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.