15 Ocak 2025, Çarşamba
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Edirne'de kereste yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 13:10 Güncelleme: 15.01.2025 13:12
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Edirne’de kereste yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Edirne'den İstanbul istikametine giden tır, Babaeski mevkisinde kar yağışı sebebiyle yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Yabancı plakalı kereste yüklü tır, Edirne'den İstanbul istikametine seyir halindeyken yoğun kar yağışının da etkili olduğu otobanda Babaeski mevkisinde yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, otoban trafik ve 112 ekipleri geldi. Yaralı tır sürücüsü, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

OTOYOLDA KERESTE YÜKLÜ TIR YAN YATTI

Jandarma trafik ekipleri tarafından kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alınarak, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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