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Yozgat'ta 17 bin 800 adet makaron ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 16:31
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Yozgat’ta 17 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

17 BİN 800 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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