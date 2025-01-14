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Van'da besicilerin kış mesaisi sürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 11:32
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Van’da besicilerin kış mesaisi sürüyor

Van'da besicilerin 4 ay süren zorlu kış mesaisi devam ediyor.

Kış mevsiminin zor ve çetin geçtiği Van'da, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler yoğun mesai harcıyor. Gevaş ilçesindeki besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, evlerinin uzağında yemledikleri hayvanlarını akşam saatlerinde tekrar ağıla götürüyor.

BESİCİLERİN KIŞ MESAİSİ SÜRÜYOR

Kimi besici de hayvanlarını karlı araziye çıkartıyor. Yollarda ekiplerin kar yağışı için döktüğü tuzları yiyen koyunlar ise zaman zaman tuz ihtiyacını bu şekilde gideriyor.

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